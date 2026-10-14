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Внезапна повреда във военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Катастрофа между военнен джип и още две коли затвори тази сутрин пътя между селата Калековец и Стряма.

Няколко души са пострадали и са откарани в болници за преглед със съмнения за фрактури и други травми.

От полицията в Пловдив съобщиха, че произшествието е станало около 8.00 часа.

По предварителна информация причина за катастрофата е внезапна повреда във военния автомобил. Той навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил движеща се там кола. Засегнат е и още един автомобил, който в това време се е движил по пътя.

Пострадалите са откарани в болнични заведения в град Раковски и Пловдив. Към момента няма подробности за тяхното състояние. Докато тече огледът на местопроизшествието и следствените действия, участъкът между селата Калековец и Стряма остава затворен за движение. Обходният маршрут е през общински път Стряма и пътен възел „Трилистник“ на АМ „Тракия“, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

#"Пътна полиция" #катастрофа

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