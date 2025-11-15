Водещите тенисисти искат да се върне стария формат на Купа Дейвис

Яник Синер и Карлос Алкарас — двама от водещите тенисисти в света — настояват Купа „Дейвис“ да се върне към традиционния си формат с домакинства и гостувания, разпределени в рамките на две години. Идеята е подкрепена и от президента на ATP Андреа Гауденци, съобщава „Ройтерс“.

Класическият модел беше заменен през 2019 г., а тазгодишната Финална осмица в Болоня стартира само два дни след финала на ATP в Торино — още един знак за претоварения календар. Именно това е една от причините Синер да се оттегли от състава на Италия, за да се подготви за защитата на титлата си в Австралия.

„Никога не съм играл истинската Купа „Дейвис“, с онази враждебна публика в Аржентина или Бразилия“, каза той. „Когато мачовете са на неутрална територия, духът се губи“, сподели Синер.

Световният №1 Карлос Алкарас също смята, че турнирът не трябва да се провежда всяка година.

„На две-три години би бил по-специален и играчите биха се ангажирали повече", каза испанецът.

Подобно мнение изрази и Александър Зверев: „Истинската Купа ‘Дейвис’ е тази с домакинства и гостувания. Сегашният формат прилича по-скоро на демонстративно събитие.“