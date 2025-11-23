БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матео Беретини даде аванс на Италия във финалната среща срещу Испания за Купа Дейвис

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Във втория сингъл Флавио Коболи играе с Хауме Мунар.

матео беретини даде аванс италия финалната среща испания купа дейвис
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Да имаш играч като Матео Беретини със сигурност е ценен актив за всеки отбор. След многобройните контузии през последните години, италианецът се завърна на корта и напомни за времето, когато беше шести в света през 2022 г. Пабло Кареньо Буста научи това по трудния начин в първия сингъл от финала за Купа Дейвис в Болоня.

Успехът на роденият в Рим Беретини приближи Италия на една победа от трета поредна купа в отборния шампионат.

Финалистът от Уимбълдън 2021 разчиташе на двете си най-силни оръжия: сервиса и форхенда.

Сервисът му беше особено впечатляващ, тъй като Кареньо Буста нямаше нито една възможност за точка за пробив. С 13 аса, 64% първи сервиси и 83% спечелени точки зад тях, италианецът беше недосегаем. А с форхенда си той се възползваше от шансовете си, когато беше възможно.

Първият сет обаче беше оспорван. Само един слаб гейм на Кареньо Буста, с три непредизвикани грешки, даде на Беретини първата му възможност за точка за пробив. Испанецът спаси първите две, при третия ретурът на италианеца намери основната линия, а след това той завърши първия сет с 6:3.

Вторият сет се разви по почти идентичен начин. Беретини успя да се наложи с 6:4 и да изведе Италия с 1:0 победи напред във финалната среща.

„Толкова се гордея със себе си, гордея се със съотборниците си, с треньорите си, с всички, които направиха този финал възможен. Наистина съм щастлив от факта, че съм тук. Опитах се да се насладя максимално на това място", каза Беретини след успеха.

Във втория сингъл Флавио Коболи играе с Хауме Мунар.

#Купа Дейвис 2025 #Пабло Кареньо Буста #Матео Беретини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
2
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
3
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
5
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
6
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Отборни турнири

Италия триумфира с Купа Дейвис (ГАЛЕРИЯ)
Италия триумфира с Купа Дейвис (ГАЛЕРИЯ)
Италия спечели за трета поредна година Купа Дейвис Италия спечели за трета поредна година Купа Дейвис
Чете се за: 02:47 мин.
България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.
Испания с място на финала за Купа Дейвис Испания с място на финала за Купа Дейвис
Чете се за: 02:15 мин.
Германия спаси три мачбола и елиминира Аржентина на четвъртфиналите за Купа Дейвис Германия спаси три мачбола и елиминира Аржентина на четвъртфиналите за Купа Дейвис
Чете се за: 02:05 мин.
Испания преодоля Чехия и ще играе на полуфиналите за Купа Дейвис Испания преодоля Чехия и ще играе на полуфиналите за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ