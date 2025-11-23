Матео Беретини даде аванс на Италия във финалната среща срещу Испания за Купа Дейвис

Да имаш играч като Матео Беретини със сигурност е ценен актив за всеки отбор. След многобройните контузии през последните години, италианецът се завърна на корта и напомни за времето, когато беше шести в света през 2022 г. Пабло Кареньо Буста научи това по трудния начин в първия сингъл от финала за Купа Дейвис в Болоня.

Успехът на роденият в Рим Беретини приближи Италия на една победа от трета поредна купа в отборния шампионат.

Финалистът от Уимбълдън 2021 разчиташе на двете си най-силни оръжия: сервиса и форхенда.

Сервисът му беше особено впечатляващ, тъй като Кареньо Буста нямаше нито една възможност за точка за пробив. С 13 аса, 64% първи сервиси и 83% спечелени точки зад тях, италианецът беше недосегаем. А с форхенда си той се възползваше от шансовете си, когато беше възможно.

Първият сет обаче беше оспорван. Само един слаб гейм на Кареньо Буста, с три непредизвикани грешки, даде на Беретини първата му възможност за точка за пробив. Испанецът спаси първите две, при третия ретурът на италианеца намери основната линия, а след това той завърши първия сет с 6:3.

Вторият сет се разви по почти идентичен начин. Беретини успя да се наложи с 6:4 и да изведе Италия с 1:0 победи напред във финалната среща.

„Толкова се гордея със себе си, гордея се със съотборниците си, с треньорите си, с всички, които направиха този финал възможен. Наистина съм щастлив от факта, че съм тук. Опитах се да се насладя максимално на това място", каза Беретини след успеха.

Във втория сингъл Флавио Коболи играе с Хауме Мунар.