САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп

Защитаващият титлата си тим на САЩ се класира за четвъртфиналите на тенис турнира за смесени отбори Юнайтед Къп, след като победи Испания във втория си мач от група А в Пърт (Австралия).

Американците трябваше да правят обрат за успеха с 2:1 срещу Испания, след кат Коко Гоф загуби мача си на сингъл, а номер 9 в света Тейлър Фриц трябваше спаси мачбол срещу Хауме Мунар.

Коф отстъпи пред 42-а в световната ранглиста Джесика Бусас Манейро с 1:6, 7:6(3), 0:6 в първия двубой за деня, но след това се реваншира на смесените двойки, партнирайки си с Крисчънн Харисън за победа със 7:6(5), 6:0 над Иниго Сервантес и Ивон Карвале-Раймерс, след като преодоляха ранен пробив в първия сет. Испания вече е елиминирана от турнира.

Във втората среща Фриц спаси мачбол в завладяващ сблъсък с Мунар, който щеше да изпрати Аржентина на четвъртфиналите, ако американците бяха загубили. При резултат 5:6 в третата част Фриц не успя да реализира два мачбола, а по-късно спаси един в тайбрека, преди да спечели със 7:6(4), 3:6, 7:6(6) за 3:14 часа.

„Беше луд мач. Мисля, че Хауме се представи много добре. Той игра толкова добре в толкова много от важните точки. Беше наистина трудно, най-вече физически", каза Фриц след края на срещата.

Чехия се наложи над Норвегия с 3:0 успехa в група D в Сидни. На сингъл победите постигнаха Якуб Меншик и двукратната шампионка на сингъл от Големия шлем Барбора Крейчикова.

Меншик надигра Каспер Рууд със 7:5, 7:6, а Крейчикова, която дебютира в надпреварата, надделя над Малене Хелгьо с 6:4, 6:3.