Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Италия спечели за трета поредна година Купа Дейвис

Италия се наложи с 2:0 успеха над Испания във финала на родна земя.

италия спечели трета поредна година купа дейвис
Снимка: БТА
Слушай новината

Флавио Коболи донесе победата на Италия във финалната среща срещу Испания на турнира за Купа Дейвис в Болоня.

23-годишният Коболи направи обрат и спечели втория сингъл срещу Хауме Мунар с 1:6, 7:6, 7:5 в зрелищен сблъсък, продължил два часа и 57 минути.

На полуфиналите той изигра драматичен мач и срещу Зизу Бергс от Белгия, спасявайки седем мачбола в решителния тайбрек, за да класира Италия за финала.

В първата среща от финалния сблъсък Матео Беретини надигра Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4 и даде аванс на своя тим.

„Толкова се гордея със себе си, гордея се със съотборниците си, с треньорите си, с всички, които направиха този финал възможен. Наистина съм щастлив от факта, че съм тук. Опитах се да се насладя максимално на това място. Наистина съм горд, радвам се, че семейството ми е тук и гледа. Това е един от онези моменти, които ще помня до края на живота си", каза Беретини след успеха.

Така Италия за трета поредна година печели трофея от най-престижния отборен турнир, макар и в отсъствието на лидера си в мъжкия тенис Яник Синер. Испания пък бе без световния номер 1 Карлос Алкарас.

„Невъзможно е да се опише това чувство. Мечтаех много за тази вечер. Изиграх невероятен мач днес. Не знам как спечелих, защото мачът беше труден, а Хауме игра толкова добре. Дадох всичко за този отбор и накрая се получи страхотно. Аз съм шампион", сподели и щастливият Коболи, който подпечата успеха на отбора воден от Филипо Воландри на родна земя.

„Това е нещо невероятно. Имахме много трудни моменти, дори и да не изглежда така. Успяхме да се справим. Усещахме подкрепата и на играчите, които не са тук, но все едно бяха тук, като Яник, Арналди и Музети. Това е голям отбор и само ако имаш голям отбор, можеш да постигнеш този невероятен резултат. Невероятно е", каза и Филипо Воландри.

В класацията на ATP Италия в момента има девет играчи на сингъл в топ 100.

