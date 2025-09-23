БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водолази почистиха акваторията около Стария град на Несебър

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Водолази почистиха акваторията около Стария град на Несебър
За трета поредна година Община Несебър, заедно с екип от водолази-доброволци, организира почистване на акваторията около Стария град от отпадъци, причинени от човешка дейност.

Акцията обхвана водите около Северното пристанище Несебър, малкия кей до Паметника на рибаря, рибарското пристанище до крепостната стена и акваторията на плажа при буната. Инициативата под надслов "Чист Несебър – заедно под вода" бе проведена по случай Деня на планетата и Световния ден за почистване на крайбрежията, които традиционно се отбелязват в края на лятото.

Водолазният екип отстрани пластмасови отпадъци и по-едрогабаритни предмети като автомобилни гуми и битови вещи от морското дъно. Почистването започна от плитките води и продължи към по-дълбоки участъци, изискващи специализирано оборудване.

Основна цел на инициативата е да привлече вниманието на общността към необходимостта от опазване на морската среда и да даде възможност за сравнение на състоянието на акваторията спрямо предходните две години, когато бяха проведени първите издания на кампанията. Установено бе че крайбрежните води са значително по-чисти.

"Така не просто ще осигурим чистота за себе си, но ще дадем на черноморските обитатели възможност да разширяват хабитата си и да се развиват в нормална среда. С всяка изминала година към каузата се присъединяват нови участници – доказателство, че добрият пример е заразителен, а грижата за морето ни обединява. Защото когато пазим водата чиста, пазим бъдещето чисто", заяви един от доброволците.

Участниците вече планират през следващата година да разширят обхвата на кампанията, като освен крайбрежните води на Стария Несебър, да бъдат проучени и почистени и близките заливи, които представляват интерес за жителите и гостите на града.

