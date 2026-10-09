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Военноморските сили унищожиха опасен обект край Синеморец, откриха двигател от ракета в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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военноморските сили унищожиха опасен обект синеморец откриха двигател ракета черно море
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На 9 октомври 2026 г., по време на преход и изпълнение на задачи по наблюдение на обстановката, корабите от състава на Противоминната група в Черно море откриха и неутрализираха обекти, представляващи опасност за корабоплаването в обследваните райони.

Около 12.00 ч. командването на групата, докладва за открит стартови двигател на ракета Х-31Р. Екипажът на румънския минен ловец „Капитан Константин Думитреску“ извършва разузнаване и идентифициране, след което качва стартовия двигател на борда на кораба.

По същото време, на 15 мили източно от Синеморец, са наблюдавани плаващи части от БЛА. Към района е изпратен минен ловец „Струма“ от състава на българските ВМС, за разузнаване и класифициране на обекта. След извършване на необходимите действия, груповият отговорник на водолазната група на спомагателен кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ предлага същият да бъде унищожен на място поради опасения за наличие на взривно вещество.

След получено разрешение от командира на Военноморските сили обектът е унищожен чрез подривяване, при спазване на всички мерки за безопасност.

Корабите от Противоминната група в Черно море продължават изпълнението на задачи по гарантиране безопасността на морския трафик и борба срещу заплахата от морски мини, съгласно плана за активацията.

#опасен обект #военноморски сили

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