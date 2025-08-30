Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Плевен

Специализиран екип от 55 инженерен полк унищожи 152-милиметров корозирал снаряд, съобщават от Министерството на отбраната. Боеприпасът е бил открит на 29 август при почистване на частен имот в град Плевен.

Екипът в състав от 6 военнослужещи е действал под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.

Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски след разрешение на началника на отбраната.