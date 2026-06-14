Войчех Шчесни призна: С всяка година става все по-трудно да поддържам нивото

Вратарят на Барселона Войчех Шчесни направи откровено признание за трудностите, които носи напредването на възрастта в професионалния футбол. 36-годишният поляк заяви, че всяка следваща тренировка изисква все повече усилия, но въпреки това продължава да се наслаждава на играта и да дава максимума от себе си.

Шчесни, който се завърна във футбола през 2024 година специално заради предложението на каталунците, приема напълно ролята си на резервен вратар в състава на Ханзи Флик. Полякът е наясно, че титуляр под рамката е Жоан Гарсия, но подчертава, че продължава да работи със същата мотивация, както и в най-силните години от кариерата си.

"В професионален план няма как да отрека, че всяка тренировка става все по-трудна. Все по-тежко ми е да ставам сутрин и усещам, че тялото ми вече не реагира по същия начин. Но приемам това като предизвикателство. Опитвам се всеки ден да отида на тренировка и да дам всичко от себе си“, сподели Шчесни пред полската телевизия TVP Sport.

Бившият страж на Ювентус призна, че именно подобни моменти му носят удовлетворение.

„След всяка тренировка си казвам, че все още мога да го правя. Това чувство е много ценно за мен“, добави той.

Шчесни пристигна на „Камп Ноу“ след края на престоя си в Ювентус и първоначално подписа краткосрочен договор, за да замести контузения Марк-Андре тер Стеген. Впоследствие Барселона удължи контракта му до 2027 година, оценявайки не само качествата му на терена, но и влиянието му в съблекалнята.

Полякът не крие, че се намира в заключителната фаза на своята кариера.

„Знам, че няма да бъда тук още дълго, защото вече съм на възраст. Затова съм благодарен за всеки момент и се опитвам да му се наслаждавам“, заяви още Шчесни.

През сезон 2025/26 вратарят записа 12 мача за Барселона, като основно получаваше шанс за изява по време на отсъствието на Жоан Гарсия. Въпреки ограниченото игрово време, той остава една от важните фигури в състава на каталунците със своя опит и лидерство.