Войната в Газа: Дипломатическите совалки продължават

Израел засилва атаките срещу град Газа. Палестинските здравни власти съобщават, че най-малко 32-ма души, сред които и 12 деца са загинали при днешните атаки. Израелската армия призова местно население да се евакуира и обяви, че досега 250 хиляди души са напуснали града.

След среща с премиера на Катар, в Израел се очаква да пристигне американският държавен секретар Марко Рубио. В Ню Йорк, Общото събрание на ООН подкрепи с огромно мнозинство декларация за решение за съществуването на две държави - Израел и Палестина. Декларацията е резултат от Конференцията през юли за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

Съединените щати и Израел бойкотираха срещата.