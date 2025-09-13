БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Войната в Газа: Дипломатическите совалки продължават

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В Израел се очаква да пристигне американският държавен секретар Марко Рубио

Войната в Газа: Дипломатическите совалки продължават
Израел засилва атаките срещу град Газа. Палестинските здравни власти съобщават, че най-малко 32-ма души, сред които и 12 деца са загинали при днешните атаки. Израелската армия призова местно население да се евакуира и обяви, че досега 250 хиляди души са напуснали града.

След среща с премиера на Катар, в Израел се очаква да пристигне американският държавен секретар Марко Рубио. В Ню Йорк, Общото събрание на ООН подкрепи с огромно мнозинство декларация за решение за съществуването на две държави - Израел и Палестина. Декларацията е резултат от Конференцията през юли за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

Съединените щати и Израел бойкотираха срещата.

#град Газа #война #Израел

