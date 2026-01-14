Волейболистът Божидар Георгиев с трансфер в Гърция

Българинът Божидар Георгиев е ново попълнение на волейболния гръцки АЕК Атина, съобщиха от клуба. Посрещачът, висок 197, остава в първенството на южната ни съседка, като до момента бе играч на Атлос Орестиада.

24-годишният Божидар Георгиев е започнал кариерата си в ЦСКА София, където играе между 2016 и 2019. Следват периоди за посрещача в Славия (2019-20) и Пирин Разлог (2020-21). През следващите три години Георгиев отново е състезател на Славия, а първият му трансфер в чужбина е в кипърския Олимпиада (2022-23). Пътят му продължава през Гомел в Беларус, а през януари 2025 прави трансфер в Атлос Орестиада.