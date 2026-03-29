Задържаха "софийските биячи"
Чете се за: 03:45 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя
Чете се за: 03:05 мин.
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души
Чете се за: 03:02 мин.

Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство

от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Момичетата на Атанас Петров се справиха и с Гърция, за да се класират на шампионата на Стария континент.

Български национален отбор волейбол девойки под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор за девойки до 18-годишна възраст продупчи билета си за европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на Атанас Петров отказаха Гърция с 3:0 (26:24, 25:20, 25:18) в мач от последния трети кръг в група А от квалификациите, който се изигра в столичната зала „Христо Ботев“. Така българките спечелиха битката за върха в групата срещу гъркините и спечелиха квота за шампионата на Стария континент, който ще се проведе от 1 до 12 юли.

Младите „лъвици“ завършват с пълен актив от три победи, а южните ни съседки с два успеха и едно поражения. Тимът на Румъния също има шанс за финали, но ще изчака завършека на всички квалификационни турнири, от които, трите най-добри втори отбори взимат билет за шампионата на Стария континент.

Въпреки тригеймовата победа, успехът не дойде лесно за българските момичета. Волейболистките на Гърция се показаха като равностоен съперник и доста затрудниха тима ни.

Залогът – място сред най-добрите на европейското, даде своето отражение и мачът бе на амплитуди и от двете страни. Младите ни националки тръгнаха трудно, но постепенно се отърсиха от напрежението, намериха ритъма си и направиха възходяща градация в мача.


Първият гейм бе ключов. В него „лъвиците“ характер и голяма борбеност за спечелването му. Гъркините започнаха да диктуват играта от самото начало (4-1) и това продължи до средата на гейма. На два пъти нашите стопяваха пасива си, но отново гъркините правеха разлика. При равенството 18:18 опонентът се развихри и поведе с 22:18. Когато всичко вървеше гейм за Гърция Калина Венева отбеляза серия от сервис и нациоалките ни стопиха пасива си и изравниха играта. В решителните моменти нашите продължиха възхода, и се пребориха със зъби и нокти за спечелването на гейма, а с това поведоха с 1-0 и взеха важно психологическо предимство.

Втората част тръгна равностойно и развоя беше гонитба на два тима. При 16-14 за Гърция старши треньорът Атанас Петров направи двойна смяна. Рокадата имаше положителен ефект, нашите изравниха, а след това направиха серия от точки и на свой ред се откъснаха с 20:17. Това бе преломен момент и България спечели втория гейм след ас на Цветомира Велчева.

В третата част волейболистките ни успяха рано да отворят разлика (10:7). Стопираха всички опити на гъркините за обрат и имаха водачество докрай, като спечелиха гейма с разлика и крайното 3-0.

Европейска квалификация по волейбол за девойки до 18 години: България - Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Европейска квалификация по волейбол за девойки до 18 години: България - Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство
#европейско първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия #Български национален отбор по волейбол за жени до 18 години

