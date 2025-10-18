БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболният шампион Левски представи състава си за сезон 2025/26

Старши треньорът Николай Желязков се е спрял на група от 14 състезатели, които ще носят "синия" екип в мачовете от НВЛ, Купата и Суперкупата на България, както и Шампионската лига.

ВК Левски София
Снимка: НВЛ
Българският волейболен шампион при мъжете Левски София представи състава си за предстоящия сезон 2025/26. Това се случи минути преди началото на полуфиналната среща с Берое за Суперкупата на България.

Целият състав на Левски София за сезон 2025/26:

1. Светослав Гоцев (централен блокировач)

2. Николай Николаев (централен блокировач)

3. Лазар Бучков (централен блокировач)

4. Димитър Добрев (либеро)

5. Гордан Люцканов (посрещач)

8. Тодор Скримов (посрещач)

10. Стоил Палев (разпределител)

11. Петьо Иванов (посрещач)

14. Дамян Колев (либеро)

15. Юлиан Вайзигк (диагонал)

20. Петко Петков (разпределител)

22. Мартин Тотков (централен блокировач)

33. Филип Марински (посрещач)

99. Димитър Пейчинов (диагонал).

Центърът Адриан Ганев, диагоналът Георги Салпаров, либерото Ивайло Донов, посрещачът Никола Константинов и разпределителят Антонио Дончев се очаква да бъдат част от разширения състав на "сините".

Левски приема турнира за Суперкупата на България в собствената си зала "Левски София". Днес, 18 октомври, се играят полуфиналните сблъсъци, а победителите от двете двойки ще се изправят един срещу друг в големия финал на 19 октомври, неделя.

1/2-финали за Суперкупа на България:

Левски София - Берое - 16:30 ч.

Локомотив Авиа - Нефтохимик - 19:30 ч.

