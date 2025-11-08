Возняцки няма планове да се завърне в WTA Тура

Бившата номер 1 в света Каролине Возняцки заяви в подкаста "Nothing Major", че не мисли, че ще се завърне към професионалния тенис.

Датчанката участва за последен път на US Open през септември 2024 година, където загуби в четвъртия кръг от Беатрис Адад Мая (Бразилия).

Впоследствие бившата шампионка от Australian Open забременя и роди третото си дете през юли тази година. Заедно със съпруга си - бившия играч от НБА Дейвид Лий, тя има три деца - Оливия, Джеймс и Макс.

На въпрос дали ще направи завръщане на корта, 35-годишната датчанка каза: "Не, мисля, че не."

Защитните ранглисти на WTA позволяват на играчи, които са контузени или са в отпуск по майчинство, да замразят класирането си за определен период от време. Когато Возняцки отпадна от турнира от Големия Шлем в САЩ през миналата година, тя беше на 70-о място в света и ако желае да се върне в Тура, ще може да участва в турнири, които тази позиция позволява.

"Ако зависеше от Дейвид, той щеше да каже, че имам замразено класиране и че мога да играя в големите турнири. Имам много време да реша. Ако усетя, че мога да се върна във форма, никога няма да кажа не. Но в момента имам три малки деца и това вече е работа на пълен работен ден", заяви Возняцки.

Датчанката първоначално прекрати успешната си кариера през 2020 г, но се завърна три години по-късно с обещаващи резултати, въпреки че не спечели повече турнири.