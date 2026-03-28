Връчиха 52-ите национални награди „Икар“

На бляскава церемония в Народния театър „Иван Вазов“ бяха връчени 52-ите национални награди за сценични изкуства „Икар“, организирани от Съюза на артистите в България. Събитието традиционно се провежда на Международния ден на театъра.

Спектакълът „Берлин, Берлин“ се превърна в големия триумфатор на вечерта, като спечели три от най-престижните отличия.

Наградата за водеща женска роля беше присъдена на Радина Думанян, а за водеща мъжка роля – на Пламен Димов, и двамата за участието си в постановката. Призът за режисура отиде при Стоян Радев.

Церемонията премина под мотото „Да обичаш на инат“, вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев. В рамките на вечерта беше отдадено уважение и към други знакови фигури на българския театър като Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Леда Тасева и Георги Георгиев-Гец.

Водеща на събитието беше актрисата Милица Гладнишка, заедно с Николай Воденичаров-Никеца и Иван Велчев.

Значението на наградите

Председателят на САБ Христо Мутафчиев подчерта, че „Икар“ са едни от най-значимите и желани отличия в театралната гилдия у нас.

Както всяка година, приходите от билетите за церемонията ще бъдат насочени към Здравния фонд на Съюза на артистите, който подпомага творци в нужда от лечение.

Събитието отново затвърди ролята на наградите „Икар“ като водещ ориентир за качеството и развитието на българското сценично изкуство.