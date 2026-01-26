Журналистът от БНТ Бойко Василев беше отличен в категорията "Журналистика извън БНР "
Тази вечер връчиха голямата награда "Сирак Скитник" и годишните награди на Българското национално радио за 2025 година.
Голямата награда спечели Детският хор на БНР. Президентът Илияна Йотова я връчи на диригента Венеция Караманова.
Журналистът от БНТ Бойко Василев беше отличен в категорията "Журналистика извън БНР", която се връчва за принос в развитието на медийния сектор и утвърждаване на добрите практики в журналистиката.
Бойко Василев, журналист: "Вие притежавате най-ценното оръжие на журналистиката днес - смелостта. Защо това е най-важно днес? Защото ние сме в момента, в който журналистиката трябва да докаже ползите от своето съществуване. Тя се намира под различни удари - от една страна силните на деня. Те не обичат ние да им задаваме въпроси, на тях им стигат монолозите в социалните мрежи."