Тази вечер връчиха голямата награда "Сирак Скитник" и годишните награди на Българското национално радио за 2025 година.

Голямата награда спечели Детският хор на БНР. Президентът Илияна Йотова я връчи на диригента Венеция Караманова.

Журналистът от БНТ Бойко Василев беше отличен в категорията "Журналистика извън БНР", която се връчва за принос в развитието на медийния сектор и утвърждаване на добрите практики в журналистиката.