ИЗВЕСТИЯ

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Връчиха голямата награда "Сирак Скитник"

У нас
Журналистът от БНТ Бойко Василев беше отличен в категорията "Журналистика извън БНР "

Тази вечер връчиха голямата награда "Сирак Скитник" и годишните награди на Българското национално радио за 2025 година.

Голямата награда спечели Детският хор на БНР. Президентът Илияна Йотова я връчи на диригента Венеция Караманова.

Журналистът от БНТ Бойко Василев беше отличен в категорията "Журналистика извън БНР", която се връчва за принос в развитието на медийния сектор и утвърждаване на добрите практики в журналистиката.

Бойко Василев, журналист: "Вие притежавате най-ценното оръжие на журналистиката днес - смелостта. Защо това е най-важно днес? Защото ние сме в момента, в който журналистиката трябва да докаже ползите от своето съществуване. Тя се намира под различни удари - от една страна силните на деня. Те не обичат ние да им задаваме въпроси, на тях им стигат монолозите в социалните мрежи."

#Сирак Скитник #годишни награди на БНР #БНР

Агенция "Митници" отличи репортера на "По света и у нас" Карина Караньотова
Агенция "Митници" отличи репортера на "По света и у нас" Карина Караньотова
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров с бронзов медал от „Сурва 2026“ – Перник Кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров с бронзов медал от „Сурва 2026“ – Перник
Безплатната HPV ваксина – шанс за превенция на рак при младите Безплатната HPV ваксина – шанс за превенция на рак при младите
25% спад на родното млекопроизводство, внасяме обаче с 43% повече мляко и млечни продукти 25% спад на родното млекопроизводство, внасяме обаче с 43% повече мляко и млечни продукти
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
У нас
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
У нас
Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация
По света
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
По света
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
По света
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
У нас
