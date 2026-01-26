БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява самостоятелно

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Генералният секретар на НАТО подчерта взаимната зависимост на Европа и САЩ

Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява самостоятелно
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пожела "успех" на Европа, ако тя се опита да се защити без САЩ.
Рюте говори пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана и по външни работи.

В остра и емоционална реч Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява самостоятелно.

"Продължавайте да мечтаете. Не можете. Ние не можем. Имаме нужда един от друг", каза генералният секретар на Алианса.

Рюте подчерта взаимната зависимост - на Европа и САЩ, и отбеляза, че и Вашингтон се възползва от НАТО, за да гарантира сигурността на евроатлантическата зона, включително Арктика.

Марк Рюте предупреди, че ако Европа го прави сама, това ще изисква увеличаване на поставените към момента цели за разходи за отбраната и развитие на скъпоструващи ядрени възможности.

Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
