Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява самостоятелно

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пожела "успех" на Европа, ако тя се опита да се защити без САЩ.

Рюте говори пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана и по външни работи.

В остра и емоционална реч Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява самостоятелно.

"Продължавайте да мечтаете. Не можете. Ние не можем. Имаме нужда един от друг", каза генералният секретар на Алианса.

Рюте подчерта взаимната зависимост - на Европа и САЩ, и отбеляза, че и Вашингтон се възползва от НАТО, за да гарантира сигурността на евроатлантическата зона, включително Арктика.

Марк Рюте предупреди, че ако Европа го прави сама, това ще изисква увеличаване на поставените към момента цели за разходи за отбраната и развитие на скъпоструващи ядрени възможности.