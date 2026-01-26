БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25% спад на родното млекопроизводство, внасяме обаче с 43% повече мляко и млечни продукти

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
спад родното млекопроизводство внасяме повече мляко млечни продукти
Производството на сурово краве мляко спада с 25% за периода 2020–2024 г. , докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Това става ясно от задълбочено проучване на пазара на мляко и млечни продукти, което КЗК започна в рамките на секторния анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост.

"Това поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари", отбелязват от Комисията за защита на конкуренцията.

Проведени са работни срещи между представители на КЗК, Националната асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България за обсъждане на проблемите в сектора. Анализът показва сериозни деформации по веригата на доставки при млякото и млечните продукти.

Данните показват, че секторът е и силно концентриран.

"На база тези изводи националният орган по конкуренция за първи път започна ревизия на разрешена през 2023 г. концентрация на пазара на млечни продукти между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД. КЗК образува производство дали концентрацията е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена, включващи заявените от компанията намерения за инвестиции, програми за подкрепа на производители и др., които са основен мотив за разрешаване на концентрацията. В случай на неизпълнение на тези условия Комисията може да упражни законовите си правомощия, като наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота", посочват от КЗК

На срещите представителите на бранша са повдигнали и други въпроси като липсата на национални стандарти за качество, недостатъчен институционален контрол, високите производствени разходи и недостиг на работна ръка, които допълнително задълбочават проблемите в производството и преработката.

