Връщаме се на Луната след 50 години

суперлуна метеорен поток срещнат януарското небе
Хора отново ще летят около Луната за първи път от повече от половин век. Това ще стане с мисията Артемида 2на NASA.

Мисията ще изпрати четирима астронавти на пътуване около Луната и обратно към Земята. Полетът ще продължи около 10 дни. Астронавтите няма да кацат на лунната повърхност, но ще обиколят Луната и ще тестват всички ключови системи за бъдещи мисии.

Това ще бъде първата пилотирана мисия около Луната от 1972 година, когато приключва програмата „Аполо“. С „Артемида 2“ се прави решаваща стъпка към нови кацания на Луната и към дългосрочно присъствие на хора в дълбокия Космос.

Екипажът ще лети с кораба Орион, изстрелян с най-мощната ракета, създавана някога от NASA. Полетът е ключов тест преди следващите мисии, които ще включват и кацане на Луната.

Целта е Луната отново да стане отправна точка за бъдещи мисии, включително и към Марс.

