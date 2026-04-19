Вратарят Пламен Андреев с отлични изяви при дебюта си за полския шампион Лех (Познан)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
"Синьо-белите" победиха с 2:1 Погон (Шчечин) като гост в 29-ия кръг на полската Екстракласа и водят в класирането с 49 точки.

Българският вратар Пламен Андреев се представи много силно в първия си мач с екипа на Лех (Познан), а „синьо-белите“ победиха с 2:1 Погон (Шчечин) като гост в 29-ия кръг на полската Екстракласа и водят в класирането с 49 точки, с три повече от 2-ия Гурник (Забже).

Андреев, който до днес нямаше нито минута за Лех, трябваше да заеме мястото между гредите, след като преди два дни титулярният страж Бартош Мрозек е получил контузия в ръката. Старши треньорът Нилс Фредериксен обясни в интервю за телевизия „Канал Плюс“, че Мрозек не е тренирал в петък и той не иска да рискува здравето му. Роденият в София 22-годишен страж е в Полша като преотстъпен от Фейенорд (Ротердам), който държи правата му.

И той се представи повече от добре днес. Андреев направи няколко отлични спасявания, в това число и от свободен удар в 6-ата минута на добавеното време. Освен това, коментаторът на полската телевизия отбеляза правилната му преценка да излиза извън наказателното поле и да чисти топката, когато се налага, както и визията му да стартира веднага контраатака.

Антони Кожубал откри резултата за Лех в 35-ата минута напълно заслужено, с оглед превъзходството на терена. В последните пет минути на частта пред Андреев стана напечено, като защитници застанаха няколко пъти на пътя на топката. Най-чистото положение се откри пред Нейтън Лава, който пропусна.

Втората част едва беше започнала и Познан имаше брилянтен шанс да увеличи резултата си. Само Патрик Валемарк знае как не успя да отбележи, след като намесата на Валентин Кожокару от удар на Микаел Ишак му сервира топката на пет метра от вратата.

В 62-ата минута нещата се успокоиха за лидерите в Екстракласата, след като Луис Палма завърши контраатака „един на един“. След едно от многобройните си бързи пробиви в празната от защита зона, той напредна и изпрати топката в ъгъла, без шанс за вратаря Кожокару.

Домакините върнаха едно попадение 10 минути преди края на срещата. Високо летяща топка намери пътя към Пол Мукайру. Най-ефективният играч на Погон този сезон вкара гол за 1:2, връщайки надеждите на домакините.

Две минути преди края Пламен Андреев получи мускулна контузия, която обаче беше решена поне временно от лекарите и Лех до края не допусна изненади и записа 13-а победа от 29 мача.

Така миналогодишните шампиони водят с 49 точки, пред Гурник с 46. Гурник остава в битката, след като се наложи с 1:0 над Корона (Келце), а Борислав Рупанов не се появи на терена за домакините. За Корона 6 минути записа Владимир Николов, а другият българин Виктор Попов остана извън сметките на треньора Яцек Зиелинкси.

