Времето тази седмица: дъжд, гръмотевици и горещини

Днес в Западна и Северна България ще вали и ще гърми, на места може да има градушки.
В Източна България ще е сухо и по-топло. Температурите ще са между 25 и 33 градуса.
През нощта ще остане облачно, особено в Централна България все още ще вали. Вятърът ще отслабне.
Утре дъждът и гръмотевиците ще обхванат повече места, особено в планините, където бурите ще са по-силни.
Към края на седмицата ще се затопли сериозно – до 37-38 градуса.
Но в събота идва студен фронт с нови валежи и бури, а температурите ще паднат с 6-7 градуса.