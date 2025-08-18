Времето тази седмица: дъжд, гръмотевици и горещини

Днес в Западна и Северна България ще вали и ще гърми, на места може да има градушки.

В Източна България ще е сухо и по-топло. Температурите ще са между 25 и 33 градуса.

През нощта ще остане облачно, особено в Централна България все още ще вали. Вятърът ще отслабне.

Утре дъждът и гръмотевиците ще обхванат повече места, особено в планините, където бурите ще са по-силни.

Към края на седмицата ще се затопли сериозно – до 37-38 градуса.

Но в събота идва студен фронт с нови валежи и бури, а температурите ще паднат с 6-7 градуса.