БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:40 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Втора радост за България в Кайро, Мирослава Минчева грабна сребро след драматичен финал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Запази

Българската състезателка завоюва втория си медал от Световната купа по спортна стрелба, а Антоанета Костадинова се нареди сред шестте най-добри на 10 метра пистолет

Мирослава Минчева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Мирослава Минчева продължава впечатляващото си представяне на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, след като спечели сребърен медал в дисциплината 10 метра пистолет при жените. Българката демонстрира отлична форма и се пребори за място на почетната стълбичка след изключително оспорван финал в египетската столица.

Това е второ отличие за Минчева в рамките на три дни, след като по-рано тя заслужи и бронзов медал в дисциплината 25 метра пистолет.

По този начин българската състезателка се превърна в една от най-успешно представящите се участнички за страната ни в надпреварата.

Минчева започна силно още в квалификациите, където записа резултат от 577 точки. Това ѝ отреди третото място и ѝ осигури участие във финала сред осемте най-добри състезателки.

Отлично представяне в квалификационната фаза направи и другата българска представителка – Антоанета Костадинова.

Опитната националка постигна 576 точки и също намери място сред финалистките, като двете българки преодоляха конкуренцията на общо 66 участнички в дисциплината.

Така България имаше две представителки сред най-добрите осем на 10 метра пистолет, което само по себе си беше сериозен успех за родната спортна стрелба.

Във финалната надпревара Минчева продължи да демонстрира високо ниво и до последните изстрели остана в битката за златния медал.

Съперничеството за първото място беше изключително оспорвано, като българката се бореше с представителката на Армения Елумира Карапетинян.

Един от решаващите моменти настъпи при предпоследния изстрел на Минчева, когато тя записа 9,0 точки. Този резултат намали възможностите ѝ да изпревари арменската състезателка в заключителната фаза.

В крайна сметка Карапетинян триумфира със златното отличие, а Минчева заслужено се окичи със сребърния медал.

Антоанета Костадинова също се представи достойно във финала, като завърши на шесто място в крайното класиране.

Силното участие на двете българки затвърди добрите впечатления от представянето на националния отбор в египетската столица.

След края на надпреварата от Българския стрелкови съюз поздравиха състезателките и техните лични треньори за постигнатите резултати.

"Поздравления за двете ни състезателки и техните лични треньори Борис Димитров и Христо Маринов за отличната подготовка и достойното представяне“, написаха от федерацията в официалната си страница във Фейсбук.

Двата медала на Мирослава Минчева са сред най-значимите успехи за българския отбор в Кайро до момента.

След бронзовото отличие на 25 метра пистолет тя успя да надгради представянето си и в дисциплината на 10 метра, където достигна до второто място в конкуренцията на водещи състезателки от световния елит.

Междувременно приключи и надпреварата на 50 метра пушка от три положения при мъжете.

Българският представител Антон Ризов завърши на 27-о място, след като постигна резултат от 574 точки в дисциплината 3 х 20 изстрела.

Със спечелените от Минчева сребърен и бронзов медал България вече има две отличия от Световната купа в Кайро.

Този актив отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.

#Световна купа по спортна стрелба в Кайро, Египет #Мирослава Минчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
1
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
2
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
4
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по...
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
6
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
5
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Още

Спортни новини 14.10.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 14.10.2026 г., 12:30 ч.
Момчилград влиза в календара на спортното ориентиране с нов международен турнир Момчилград влиза в календара на спортното ориентиране с нов международен турнир
Чете се за: 03:30 мин.
Спортни новини 13.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортният тотализатор и Българския олимпийски комитет подписаха договор за сътрудничество Спортният тотализатор и Българския олимпийски комитет подписаха договор за сътрудничество
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 13.10.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 13.10.2026 г., 12:30 ч.
Минесота Уайлд се справи с Вегас Голдън Найтс в НХЛ Минесота Уайлд се справи с Вегас Голдън Найтс в НХЛ
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху...
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Корабът „Ейбъл“ напусна българската изключителна...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: В Киев е ударена енергийна инфраструктура, 600...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Силният вятър преобърна камион в района на Мъглиж (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ