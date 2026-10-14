Втора радост за България в Кайро, Мирослава Минчева грабна сребро след драматичен финал

Мирослава Минчева продължава впечатляващото си представяне на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, след като спечели сребърен медал в дисциплината 10 метра пистолет при жените. Българката демонстрира отлична форма и се пребори за място на почетната стълбичка след изключително оспорван финал в египетската столица.

Това е второ отличие за Минчева в рамките на три дни, след като по-рано тя заслужи и бронзов медал в дисциплината 25 метра пистолет.

По този начин българската състезателка се превърна в една от най-успешно представящите се участнички за страната ни в надпреварата.

Минчева започна силно още в квалификациите, където записа резултат от 577 точки. Това ѝ отреди третото място и ѝ осигури участие във финала сред осемте най-добри състезателки.

Отлично представяне в квалификационната фаза направи и другата българска представителка – Антоанета Костадинова.

Опитната националка постигна 576 точки и също намери място сред финалистките, като двете българки преодоляха конкуренцията на общо 66 участнички в дисциплината.

Така България имаше две представителки сред най-добрите осем на 10 метра пистолет, което само по себе си беше сериозен успех за родната спортна стрелба.

Във финалната надпревара Минчева продължи да демонстрира високо ниво и до последните изстрели остана в битката за златния медал.

Съперничеството за първото място беше изключително оспорвано, като българката се бореше с представителката на Армения Елумира Карапетинян.

Един от решаващите моменти настъпи при предпоследния изстрел на Минчева, когато тя записа 9,0 точки. Този резултат намали възможностите ѝ да изпревари арменската състезателка в заключителната фаза.

В крайна сметка Карапетинян триумфира със златното отличие, а Минчева заслужено се окичи със сребърния медал.

Антоанета Костадинова също се представи достойно във финала, като завърши на шесто място в крайното класиране.

Силното участие на двете българки затвърди добрите впечатления от представянето на националния отбор в египетската столица.

След края на надпреварата от Българския стрелкови съюз поздравиха състезателките и техните лични треньори за постигнатите резултати.

"Поздравления за двете ни състезателки и техните лични треньори Борис Димитров и Христо Маринов за отличната подготовка и достойното представяне“, написаха от федерацията в официалната си страница във Фейсбук.

Двата медала на Мирослава Минчева са сред най-значимите успехи за българския отбор в Кайро до момента.

След бронзовото отличие на 25 метра пистолет тя успя да надгради представянето си и в дисциплината на 10 метра, където достигна до второто място в конкуренцията на водещи състезателки от световния елит.

Междувременно приключи и надпреварата на 50 метра пушка от три положения при мъжете.

Българският представител Антон Ризов завърши на 27-о място, след като постигна резултат от 574 точки в дисциплината 3 х 20 изстрела.

Със спечелените от Минчева сребърен и бронзов медал България вече има две отличия от Световната купа в Кайро.

Този актив отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.