Втора радост за България в Кайро, Мирослава Минчева грабна сребро след драматичен финал

Българската състезателка завоюва втория си медал от Световната купа по спортна стрелба, а Антоанета Костадинова се нареди сред шестте най-добри на 10 метра пистолет
Мирослава Минчева продължава впечатляващото си представяне на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, след като спечели сребърен медал в дисциплината 10 метра пистолет при жените. Българката демонстрира отлична форма и се пребори за място на почетната стълбичка след изключително оспорван финал в египетската столица.
Това е второ отличие за Минчева в рамките на три дни, след като по-рано тя заслужи и бронзов медал в дисциплината 25 метра пистолет.
По този начин българската състезателка се превърна в една от най-успешно представящите се участнички за страната ни в надпреварата.
Минчева започна силно още в квалификациите, където записа резултат от 577 точки. Това ѝ отреди третото място и ѝ осигури участие във финала сред осемте най-добри състезателки.
Отлично представяне в квалификационната фаза направи и другата българска представителка – Антоанета Костадинова.
Опитната националка постигна 576 точки и също намери място сред финалистките, като двете българки преодоляха конкуренцията на общо 66 участнички в дисциплината.
Така България имаше две представителки сред най-добрите осем на 10 метра пистолет, което само по себе си беше сериозен успех за родната спортна стрелба.
Във финалната надпревара Минчева продължи да демонстрира високо ниво и до последните изстрели остана в битката за златния медал.
Съперничеството за първото място беше изключително оспорвано, като българката се бореше с представителката на Армения Елумира Карапетинян.
Един от решаващите моменти настъпи при предпоследния изстрел на Минчева, когато тя записа 9,0 точки. Този резултат намали възможностите ѝ да изпревари арменската състезателка в заключителната фаза.
В крайна сметка Карапетинян триумфира със златното отличие, а Минчева заслужено се окичи със сребърния медал.
Антоанета Костадинова също се представи достойно във финала, като завърши на шесто място в крайното класиране.
Силното участие на двете българки затвърди добрите впечатления от представянето на националния отбор в египетската столица.
След края на надпреварата от Българския стрелкови съюз поздравиха състезателките и техните лични треньори за постигнатите резултати.
"Поздравления за двете ни състезателки и техните лични треньори Борис Димитров и Христо Маринов за отличната подготовка и достойното представяне“, написаха от федерацията в официалната си страница във Фейсбук.
Двата медала на Мирослава Минчева са сред най-значимите успехи за българския отбор в Кайро до момента.
След бронзовото отличие на 25 метра пистолет тя успя да надгради представянето си и в дисциплината на 10 метра, където достигна до второто място в конкуренцията на водещи състезателки от световния елит.
Междувременно приключи и надпреварата на 50 метра пушка от три положения при мъжете.
Българският представител Антон Ризов завърши на 27-о място, след като постигна резултат от 574 точки в дисциплината 3 х 20 изстрела.
Със спечелените от Минчева сребърен и бронзов медал България вече има две отличия от Световната купа в Кайро.
Този актив отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.