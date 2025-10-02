Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом

Втори ден федералното правителство в Съединените щати не работи и хиляди служители са пуснати в неплатен отпуск. Демократите и републиканците продължават да се обвиняват взаимно за първото от 7 години спиране на работата на правителствените институции, до което се стигна, след като Сенатът не одобри финансирането.

Президентът Доналд Тръмп призова републиканците да прочистят федералните агенции и определи ситуацията като "безпрецедентна възможност за съкращения в така наречените от него "демократически агенции".

От Белия дом обявиха, че предстоят масови съкращения на федерални служители. Засега нито демократите, нито републиканците показват желание за компромис. Следващото гласуване на финансирането ще бъде най-рано утре.