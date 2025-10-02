БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Втори ден федералното правителство в Съединените щати не работи и хиляди служители са пуснати в неплатен отпуск. Демократите и републиканците продължават да се обвиняват взаимно за първото от 7 години спиране на работата на правителствените институции, до което се стигна, след като Сенатът не одобри финансирането.

Президентът Доналд Тръмп призова републиканците да прочистят федералните агенции и определи ситуацията като "безпрецедентна възможност за съкращения в така наречените от него "демократически агенции".

От Белия дом обявиха, че предстоят масови съкращения на федерални служители. Засега нито демократите, нито републиканците показват желание за компромис. Следващото гласуване на финансирането ще бъде най-рано утре.

#бюджетна блокада #САЩ #федерално правителство

Последвайте ни

ТОП 24

Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
2
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
3
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
4
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
5
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
6
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: САЩ и Канада

Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк
Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск 750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск
Чете се за: 03:07 мин.
Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас
Чете се за: 00:52 мин.
Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха
Чете се за: 01:25 мин.
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда
Чете се за: 01:17 мин.
Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР) На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ