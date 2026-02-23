Второ място за сабльорите на България на европейското за кадети в Тбилиси

Страхотно представяне и второ място за българският отбор на сабя кадети в състав Константин Атанасов, Деян Господинов, Никола Иванов и Никола Меицов на Европейското първенство по фехтовка в Тбилиси (Грузия). Фехтовачите играха силно и вдъхновено срещу бъдещите звезди на сабята, и в конкуренцията на още 16 отбора останаха на крачка от титлата в шампионата.

Тимът на България стартира директно във втория кръг на елиминациите, където отстрани Израел с 45:32. В двубоя за място на полуфиналите Атанасов, Господинов, Иванов и Меицов отстраниха в най-важната си среща Турция с 45:44, като съперниците бяха основен фаворит за медалите. Изключителен финален бой направи Никола Меицов, който победи турската звезда и вицеевропейски шампион Берак Кандениз с 16:4 и донесе победата.

В срещата за място във финала сабльорите на България играха неудържимо срещу Испания и триумфираха с 45:38. Във финала отборът се изправи срещу Италия, отстъпи с 38:45 и спечели сребърните медали.

В надпреварата на шпага жени българският тим в състав Моника Недева, Владислава Савченко, Ива Стоянова и Лиляна Монова зае 19 място от 26 отбора. Българките отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Австрия с 37:45.

Утре Европейското първенство продължава с боевете на младежи шпага и девойки сабя и рапира.