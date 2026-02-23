БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Второ място за сабльорите на България на европейското за кадети в Тбилиси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Родните фехтовачи останаха на крачка от титлата на шампионата.

Второ място за сабльорите на България на европейското за кадети в Тбилиси
Снимка: организаторите
Слушай новината

Страхотно представяне и второ място за българският отбор на сабя кадети в състав Константин Атанасов, Деян Господинов, Никола Иванов и Никола Меицов на Европейското първенство по фехтовка в Тбилиси (Грузия). Фехтовачите играха силно и вдъхновено срещу бъдещите звезди на сабята, и в конкуренцията на още 16 отбора останаха на крачка от титлата в шампионата.

Тимът на България стартира директно във втория кръг на елиминациите, където отстрани Израел с 45:32. В двубоя за място на полуфиналите Атанасов, Господинов, Иванов и Меицов отстраниха в най-важната си среща Турция с 45:44, като съперниците бяха основен фаворит за медалите. Изключителен финален бой направи Никола Меицов, който победи турската звезда и вицеевропейски шампион Берак Кандениз с 16:4 и донесе победата.

В срещата за място във финала сабльорите на България играха неудържимо срещу Испания и триумфираха с 45:38. Във финала отборът се изправи срещу Италия, отстъпи с 38:45 и спечели сребърните медали.

В надпреварата на шпага жени българският тим в състав Моника Недева, Владислава Савченко, Ива Стоянова и Лиляна Монова зае 19 място от 26 отбора. Българките отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Австрия с 37:45.

Утре Европейското първенство продължава с боевете на младежи шпага и девойки сабя и рапира.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
5
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Други спортове

Даниела Дашева и Красимир Инински откриха Купа "Странджа"
Даниела Дашева и Красимир Инински откриха Купа "Странджа"
Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич
Чете се за: 02:00 мин.
София приема над 2500 състезатели на престижен турнир по таекуондо София приема над 2500 състезатели на престижен турнир по таекуондо
Чете се за: 01:20 мин.
Сестри Стоеви започват срещу американки на турнира в Мюлхайм Сестри Стоеви започват срещу американки на турнира в Мюлхайм
Чете се за: 01:05 мин.
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Чете се за: 02:12 мин.
Членовете на ОСК ЦСКА се обединиха зад мнението, че клубовете се нуждаят от по-добри спортни бази и условия за тренировки Членовете на ОСК ЦСКА се обединиха зад мнението, че клубовете се нуждаят от по-добри спортни бази и условия за тренировки
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ