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Янаки Милев продължава победния си ход в Палермо и е на полуфинал

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Българският национал записа пета поредна победа на турнира от сериите "Чалънджър“ и си осигури 17 точки за световната ранглиста

янаки милев записа четвърта поредна победа тенис турнира сериите чалънджър палермо
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Българският тенисист Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Палермо, Италия. Националът ни за Купа Дейвис продължи отличното си представяне на клей, след като победи испанеца Карлос Санчес Ховер със 7:5, 6:3 за час и 45 минути игра.

Милев, който започна участието си от квалификациите, вече има пет поредни победи в надпреварата, чийто награден фонд е 56 700 евро.

Двубоят срещу намиращия се на 335-о място в световната ранглиста испанец започна оспорвано. Българинът допусна пробив за 3:4 в първия сет, но веднага възстанови равенството. При 6:5 Милев отново спечели подаването на съперника си и затвори първата част със 7:5.

Във втория сет българският национал пое инициативата още от началото и поведе с 4:1. До края той запази предимството си и приключи срещата с 6:3, за да си осигури място сред най-добрите четирима.

С успеха Милев си гарантира 17 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 619-а позиция.

В битката за място на финала българинът ще се изправи срещу победителя от италианския сблъсък между четвъртия поставен Франческо Пасаро и Енрико Далла Вале.

#"Чалънджър 50" в Палермо #Янаки Милев

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