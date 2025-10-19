Янаки Милев с място на четвъртфиналите в Кастейон

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът преодоля испанец на турнира.

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Милев се наложи над испанеца Педро Роденас с 6:2, 4:6, 10:8 за час и 41 минути на корта.

Българинът спечели лесно първия сет, а във втората част водеше с 3:2, но загуби подаването си в седмия гейм и Роденас изравни резултата. В решителния трети сет Милев преодоля пасив от 1:3, а след 8:8 взе две поредни разигравания, за да стигне до крайния успех.

Утре в спор за място на полуфиналите националът ще играе срещу победителя от двубоя между Йон Шперле (Германия) и номер 2 в схемата Максим Шазал (Франция).

