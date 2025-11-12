БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Италианецът достига до полуфиналите на Финалния турнир на АТР.

Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер си осигури място на полуфиналите на Финалния турнир на АТР в Торино, след като победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни.

Защитаващият титлата си италианец спечели с 6:4, 6:3 срещу германеца, демонстрирайки стабилна игра през целия двубой.

Синер има баланс от 2-0 в групата Бьорн Борг и му предстои двубой с Бен Шелтън преди да играе на полуфиналите.

"Много, много оспорван мач. Чувствах, че сервирам много добре във важните моменти. Опитах се да играя възможно най-добрия тенис, когато имаше значение, което за щастие се получи“, каза Синер в интервюто си на корта.

Той постигна петата си поредна победа срещу Зверев и подобри резултата си на 6-4 в съперничеството между двамата. Последната победа на германеца беше на Откритото първенство на САЩ през 2023-а. Синер победи Зверев на финала на Откритото първенство на Австралия тази година и наскоро в трисетов мач във Виена, последван от победа с 6:0, 6:1 на полуфиналите на турнира Мастърс 1000 в Париж.

#Яник Синер #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
5
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Тенис

Феликс Оже-Алиасим остава в борбата за полуфиналите в Торино
Феликс Оже-Алиасим остава в борбата за полуфиналите в Торино
Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама
Чете се за: 00:45 мин.
Сабаленка подобри рекорда на Серина Уилямс по приходи за сезон Сабаленка подобри рекорда на Серина Уилямс по приходи за сезон
Чете се за: 01:27 мин.
Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Чете се за: 01:07 мин.
Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл" Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Приключение с балон от Германия до България: Рисковано пътуване...
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ