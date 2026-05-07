Яник Синер подкрепи протестите за по-високи наградни фондове в тениса

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер се присъедини към нарастващото недоволство сред тенис елита относно наградните фондове в турнирите от Големия шлем.

Италианецът коментира темата на пресконференция преди началото на турнира от сериите „Мастърс“ в Рим, като подчерта, че въпросът не е само финансов, а и свързан с отношението към състезателите.

"Става въпрос по-скоро за уважение. Даваме много повече, отколкото получаваме – и това важи за всички играчи, не само за най-добрите“, заяви Синер.

Недоволството е насочено основно към наградния фонд на предстоящия Ролан Гарос, който ще се проведе от 24 май до 7 юни. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще получат по 2,8 милиона евро, докато при двойките сумите са значително по-ниски.

Сред най-активните гласове по темата е и №1 при жените Арина Сабаленка, която вече обяви готовност за бойкот на турнири заради финансовите условия.

Синер призна, че разочарованието сред играчите се е натрупвало дълго време:

"Работим по този въпрос отдавна. Разбирам защо се говори за бойкот. Ще видим какво ще се случи в следващите месеци.“

Италианецът изрази надежда, че предстоящото обявяване на наградния фонд за Уимбълдън ще покаже по-позитивна тенденция, като добави, че темата ще остане актуална и за Откритото първенство на САЩ.

Нарастващото напрежение между тенисистите и организаторите на големите турнири поставя под въпрос баланса в разпределението на приходите в спорта и може да доведе до сериозни решения в близко бъдеще.