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Яник Синер преди Уимбълдън: Щастлив съм да се състезавам отново

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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24-годишният италианец се готви да защити титлата си на Уимбълдън, който започва с мачовете от основната схема следващата седмица

Яник Синер преди Уимбълдън: Щастлив съм да се състезавам отново
Снимка: БТА
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Световният номер 1 в тениса Яник Синер заяви, че прави всичко възможно, за да гарантира, че няма да се повтори отпадането му във втория кръг на Откритото първенство на Франция миналия месец, в което се бореше с жегата в Париж. Италианецът тогава се оплака, че му се вие свят и има желание да повърне след допуснатия обрат с мача срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

24-годишният Синер избра да не участва в Куинс тази година и пропусна изцяло турнира на ATP на трева, за да се съсредоточи върху тренировките, докато се готви да защити титлата си на Уимбълдън, който започва през следващата седмица.

Синър победи британския номер едно Камерън Нори с 6:3, 6:3 в демонстративен мач в сряда в Хърлингам, Западен Лондон, в най-топлия юнски ден в историята на Великобритания. Италианецът изглеждаше добре в мача и след това беше спокоен относно представянето си на Уимбълдън.

"Дали ще се случи отново, не знам, не мога да предскажа бъдещето. Но правим всичко възможно, за да гарантираме, че шансовете са възможно най-малки. Направихме някои промени в тренировките и направихме някои промени в други неща около това. Да видим как ще работят и как ще се развие всичко", каза Синер.

"Както казах, след това работихме много усилено. Дните бяха много дълги, но имахме хубаво, топло време в Монако за тренировки, така че беше добре", добави той.

Синър се стреми към втора титла от Уимбълдън и пета титла от Големия шлем като цяло, след като победи Карлос Алкарас в четири сета преди година. Единственият му голям финал оттогава дойде, когато загуби в Ню Йорк от същия опонент през септември.

"Винаги казвам, че всяка година не защитавам нищо. Просто се опитвам да го приемам ден за ден, както винаги правя и както винаги съм правил в миналото, а после ще видим", каза още играчът.

"Мисля, че ще бъде много важно да поддържам добро мислене. Психически, в момента, се чувствам наистина добре, така че съм щастлив да се състезавам отново. Разбира се, знам какво постигнах миналата година, но както казах преди, всяка година е различна", завърши Яник Синер.

#Уимбълдън 2026 #Яник Синер

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