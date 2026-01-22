БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Япония изпраща последните си панди обратно в Китай

Чете се за: 01:17 мин.
Деца
япония върне китай панди близнаци януари
На 27 януари Япония ще върне на Китай двете панди близнаци – Лей Лей и Сяо Сяо. Те са единствените панди в страната и след отпътуването им Япония ще остане без нито една панда за първи път от 50 години.

Двете животни живеят в зоопарка в Токио, в района Уено, и са част от китайска програма за културно и дипломатическо сътрудничество. Пандите дълги години са били символ на приятелството между двете държави.

Посетителите ще могат да ги видят за последно до неделя. След това близнаците ще бъдат транспортирани със самолет и на 28 януари ще пристигнат в Китай, където вече живее по-голямата им сестра Сян Сян.

Заминаването на пандите разстрои много фенове. Подобна сцена имаше и през 2023 г., когато сестра им напусна Япония, а хиляди хора се сбогуваха с нея със сълзи.

Японските власти са поискали пандите да останат по-дълго, но Китай не е приел предложението. Така една дългогодишна и обичана история в Япония приключва.

