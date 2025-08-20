БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Ярко огнено кълбо озари нощта като ден в Япония

Според японски учени впечатляващата гледка е предизвикана от изгарянето на фрагменти от астероид

Ярко огнено кълбо озари нощта като ден в Япония
Нощта за кратко се превърна в ден в небето над Южна Япония, озарено от ярко огнено кълбо.

Тези кадри са заснети от видеорегистратори в префектура Кумамото. Огненото кълбо е било забелязано на няколко места на островите Кюшу и Шикоку.

Според японски учени впечатляващата гледка е предизвикана от изгарянето на фрагменти от астероид при навлизането им в атмосферата.

Предполага се, че части от обекта са паднали в океана.

