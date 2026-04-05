Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол

Наставникът на Добруджа – Ясен Петров беше щастлив от ценната точка след драматичното 2:2 срещу Левски в 28-ия кръг на Първа лига.

Специалистът благодари на футболистите за страхотния гол, който оформи крайния резултат.

„Съболезнования към семейството на Боби Михайлов. Това днес беше зрелище за всички на стадиона. Стана много интересен двубой със страшно драматичен край. Имахме кадрови проблеми, които за мнозина не са известни. Успяхме с всички, които тренираха усърдно да вземем вълшебна точка за нас. Изключително силен отбор на Левски. Огънахме се накрая, защото е трудно да устоиш на такъв натиск. Благодарение на усилията и вярата – опазихме скъпоценната точка“, категоричен е Петров.

Треньорът още веднъж подчерта голямата цел на тима от Добрич – оцеляване в Първа лига и пожела на Левски да стане шампион.

„Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол. Сигурен съм, че хората ще го помнят дълго време, а защо не и за цял живот. Нашата цел е да оцелеем в Първа лига. Предстоят ни девет финала. Другата ни цел е да върнем хората на стадиона“, призна наставникът.