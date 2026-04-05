Левски се подхлъзна срещу Добруджа

Левски и Добруджа завършиха 2:2 в изключително драматичен двубой от 28-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Дружба“ в парк „Свети Георги“. Домакините измъкнаха точката в последните секунди на срещата.

„Сините“ продължават да водят в класирането с 66 точки и имат комфортна преднина от десет пункта пред Лудогорец, който е с мач по-малко. Тимът на Добруджа заема 12-ото място с актив от 26 точки.

Преди началото на мача двата отбора почетоха с минута мълчание паметта на Борислав Михайлов.

Левски владееше инициативата в началото и държеше топката в над 70% от времето, но по-опасните положения бяха пред неговата врата. Добруджа пропусна няколко добри възможности, като най-чистата бе пред Ди Матео Ловрич, чийто удар мина покрай гредата. Първият шанс за „сините“ дойде чак в края на полувремето, когато Гашпер Търдин стреля с глава, но неточно.

След почивката домакините продължиха да изглеждат по-опасни и логично стигнаха до гол. В 63-ата минута Антон Иванов откри резултата след центриране на Ангел Ангелов и рикошет в Кристиан Макун.

Добруджа се прибра в защита и дълго време удържаше аванса си, но Левски стигна до изравняване в 88-ата минута чрез Кристиан Димитров след разбъркване в наказателното поле. В добавеното време Армстронг Око-Флекс асистира от корнер, а Димитров отново бе точен – този път с глава за 2:1.

Драмата обаче не приключи дотук. В ответната атака Ивайло Михайлов реализира истински шедьовър с мощен удар в сглобката за крайното 2:2, донесъл ценна точка на домакините.



