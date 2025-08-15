Ясни са съдийските наряди на Левски и Арда в плейофите на Лигата на конференциите

Съдийска бригада от Унгария ще ръководи домакинството на Левски срещу АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Главен арбитър ще бъде 46-годишният Тамаш Богнар с помощници Балаж Бузаш и Петер Кобор. За четвърти рефер е назначен Михай Капрай, а отговорник за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде Ицван Вад с асистент Гергьо Боднар.

Реваншът между двата отбора на 28 август от 20:30 часа е поверен на полска бригада. Мачът ще бъде ръководен от 33-годишния Дамиан Силвестжак с асистенти Павел Соколницки и Адам Карасевич. Четвърти рефер е Марцин Коханек, а съдия на ВАР ще бъде Пьотр Ласик с помощник Корнел Пашкевич.

Словашкият рефер Михал Оченаш пък бе определен за главен съдия на първия мач между полския вицешампион Раков и Арда в плейофите на Лигата на конференциите. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Адам Йекел и Тобиаш Почак, а четвъртият съдия също е от Словакия - Филип Глова. Реферите, които са на ВАР системата в този двубой, са от Австрия - Мануел Шуетенгрубер и Александър Харкам.

Реваншът в България е поверен на хърватина Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката, отговорна за системата за видеоповторения в помощ на съдиите, също е от тази страна - Иван Бебек и Марио Зебец.