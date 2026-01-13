Йонас Вингегор ще участва за първи път в Обиколката на Италия

Датският колоездач Йонас Вингегор, който ще започне годината на Обиколката на Обединените арабски емирства през февруари, обяви, че тази година ще се състезава на Обиколките на Италия през май и на Франция през юли.

Вингегор обяви това от испанския град Нусия, където е на тренировъчен лагер с отбора си Висма-Лийз а байк. Така той ще участва в Обиколката на Италия, която ще започне в България на 8 май, като това ще бъде първо участие на 29-годишния Вингегор в Джирото.

"Вече съм печелил във Франция и Испания, това изигра роля за моето решение. Сега искам да направя същото и в Италия. Отдавна мисля да участвам на Джирото. Ще ми хареса да добавя розовата фланелка към колекцията ми. Организаторите са направили супер маршрут за Обиколката, въпреки че е не е толкова взискателен като последните години", коментира двукратният победител от Обиколката на Франция.

Йонас Вингегор трябва да участва и на Обиколката на Каталуня между 23 и 29 март, но подчерта, че приоритет за него през годината са Обиколките на Италия и Франция.