Йонас Вингегор ще участва за първи път в Обиколката на Италия

Тази година надпреварата ще стартира в България на 8 май.

Йонас Вингегор
Снимка: БГНЕС
Датският колоездач Йонас Вингегор, който ще започне годината на Обиколката на Обединените арабски емирства през февруари, обяви, че тази година ще се състезава на Обиколките на Италия през май и на Франция през юли.

Вингегор обяви това от испанския град Нусия, където е на тренировъчен лагер с отбора си Висма-Лийз а байк. Така той ще участва в Обиколката на Италия, която ще започне в България на 8 май, като това ще бъде първо участие на 29-годишния Вингегор в Джирото.

"Вече съм печелил във Франция и Испания, това изигра роля за моето решение. Сега искам да направя същото и в Италия. Отдавна мисля да участвам на Джирото. Ще ми хареса да добавя розовата фланелка към колекцията ми. Организаторите са направили супер маршрут за Обиколката, въпреки че е не е толкова взискателен като последните години", коментира двукратният победител от Обиколката на Франция.

Йонас Вингегор трябва да участва и на Обиколката на Каталуня между 23 и 29 март, но подчерта, че приоритет за него през годината са Обиколките на Италия и Франция.

