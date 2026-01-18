Йордан Минчев над всички за Кемниц срещу Байерн Мюнхен

Йордан Минчев се представи на ниво, но Кемниц трябваше да претърпи трето поредно разочарование в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници отстъпиха срещу Байерн Мюнхен с 59:87 в мач от 16-ия кръг.

Минчев започна сред титулярите и бе над всички за участника в Еврокъп. Българският национал влезе в ролята на топреализатор за своя отбор. Крилото финишира с 12 точки, 4 борби и 1 чадър за 33 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция и 2/5 зад дъгата.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си седем победи и девет загуби в германския елит, което продължава да им отрежда 12-то място във временното класиране. На 24 януари (неделя) Минчев и компания ще бъдат гости на Байерн Мюнхен.

Гостите нанесоха своя удар още през първото полувреме, спечелени с 42:27. След паузата домакините не успяха да отвърнат подобаващо и баварците се възползваха, за да сложат точка на спора.

Кори Дейвис наниза 10 точки за Кемниц.