Йосип Варводич е новият председател на Хърватския олимпийски комитет

Йосип Варводич беше избран за нов председател на Хърватския олимпийски комитет (ХОК) по време на изборното събрание на организацията, проведено в Загреб.

41-годишният кардиолог получи подкрепата на 81 делегати, докато неговият опонент Драган Приморац събра 68 гласа.

С избора си Варводич става едва четвъртият председател в 35-годишната история на Хърватския олимпийски комитет. Преди него организацията беше ръководена последователно от Антун Върдоляк (1991–2000), Здравко Хебел (2000–2002) и Златко Матеша, който заемаше поста от 2002 до 2026 година.

Новият президент оглавява Хърватската федерация по плуване от 2022 година, а през същата година беше избран и за първи вицепрезидент на Европейската федерация по водни спортове. Той се включи в ръководството на организацията като част от екипа на президента Антонио Хосе Силва с акцент върху повишаването на прозрачността в управлението.

Освен административната си дейност, Варводич има дългогодишен опит и в международните спортни структури, като е член на медицинските комисии както на Европейската, така и на Световната федерация по водни спортове.

С избора му Хърватският олимпийски комитет започва нов етап в своето развитие под ръководството на най-младия председател в историята на организацията.