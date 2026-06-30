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Юлиан Нагелсман: Искам да остана начело на Германия

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Селекционерът на Бундестима не възнамерява да подава оставка след отпадането от Парагвай и разкритикува отменения гол срещу южноамериканците

Юлиан Нагелсман: Искам да остана начело на Германия
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че няма намерение да подава оставка след отпадането на Бундестима още на 1/16-финалите на световното първенство по футбол. Германците приключиха участието си след поражение от Парагвай след изпълнение на дузпи, а бъдещето на специалиста вече е обект на сериозни спекулации.

38-годишният наставник, чийто договор с Германския футболен съюз е до лятото на 2028 година, подчерта, че желанието му е да продължи работата си с националния отбор.

"Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако от Германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират“, заяви Нагелсман пред MagentaTV.

Наставникът призна, че е очаквал много повече от представянето на Германия на Мондиал 2026 и не скри разочарованието си от ранното отпадане.

"Можехме да постигнем повече. Искаше ми се да премерим сили с Франция на осминафиналите. Но явно просто не бяхме достатъчно добри“, коментира той.

Нагелсман отправи и остри критики към съдийското решение, с което беше отменен голът на Йонатан Та в края на първото продължение.

"Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Нямам идея какво нередно видя съдията. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение“, заяви германският селекционер.

Въпреки недоволството си от съдийството, той призна, че основната причина за отпадането е представянето на неговия отбор, който според него е действал прекалено бавно при изграждането на атаките и не е показал необходимото ниво в решителния двубой.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол # Юлиан Нагелсман

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