Юлиан Нагелсман: Не е нужно да се доказвам на никого

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юлиан Нагелсман не чувства никакъв натиск да се доказва, каза той, докато четирикратните световни шампиони се изправят срещу Парагвай в 1/16-финалите на Световното първенство - първият им мач в елиминации в турнира от 12 години насам.

Германците влязоха в Световното първенство с девет победи и разбиха Кюрасао със 7:1 в първия си мач от Група Е, преди да грабнат победа в добавеното време срещу Кот д'Ивоар, за да си осигурят първото място.

Бундестимът отпадна в групите на Световните първенства през 2018 и 2022 г. и изглеждаха готови за 12-та поредна победа, преди шокиращата загуба с 1:2 от Еквадор в последния им мач от груповата фаза да прекъсне серията им и моментално да предизвика тревога сред феновете им.

Загубата, макар и да нямаше последствия, след като си осигури първото място, незабавно оказа натиск върху Нагелсман, който многократно беше казвал преди турнира, че целта е да спечели титлата.

„Става въпрос само за отбора и успеха“, каза Нагелсман на пресконференция. „Да внесем на терена добрата атмосфера, която имаме като група. Не чувствам, че трябва да доказвам нещо друго, освен да помогна на играчите си и да ги подготвя за мача. Не мисля, че имам отговорност да се доказвам на някого“, добави той.

Нагелсман е начело от септември 2023 г. и участва в първото си Световно първенство. Той остави най-резултатния играч Дениз Ундав на пейката в началото на трите мача от груповата фаза, като нападателят е отбелязал три пъти и е направил две асистенции като резерва досега в този турнир.

Той е критикуван и у дома, че се придържа към определен състав, въпреки че някои играчи все още са извън форма, включително Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

Парагвай се класира като един от „осемте най-добри отбора, завършили на трето място в разширения турнир с 48 отбора, и е явният аутсайдер, влизащ в мача в понеделник.

„Те са много неудобен противник, който ще ни затрудни“, каза Нагелсман. Той добави, че очакванията в Германия са отборът винаги да печели.

„Винаги става въпрос за победа, когато говорим за националния отбор, опитваме да спечелим всеки мач. Начинът, по който се справяте с очакванията, е просто самочувствие, дайте на играчите добър план, за да се чувстват комфортно и да правят правилните неща на терена."

„Ако спечелим, всичко е перфектно, ако загубим, всичко е боклук, така че трябва да спечелим“, каза той.