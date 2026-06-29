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Юлиан Нагелсман: Не е нужно да се доказвам на никого

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Спорт
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Ако спечелим, всичко е перфектно, ако загубим, всичко е боклук, заяви селекционерът на Германия.

юлиан нагелсман нужно доказвам никого
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Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юлиан Нагелсман не чувства никакъв натиск да се доказва, каза той, докато четирикратните световни шампиони се изправят срещу Парагвай в 1/16-финалите на Световното първенство - първият им мач в елиминации в турнира от 12 години насам.

Германците влязоха в Световното първенство с девет победи и разбиха Кюрасао със 7:1 в първия си мач от Група Е, преди да грабнат победа в добавеното време срещу Кот д'Ивоар, за да си осигурят първото място.

Бундестимът отпадна в групите на Световните първенства през 2018 и 2022 г. и изглеждаха готови за 12-та поредна победа, преди шокиращата загуба с 1:2 от Еквадор в последния им мач от груповата фаза да прекъсне серията им и моментално да предизвика тревога сред феновете им.

Загубата, макар и да нямаше последствия, след като си осигури първото място, незабавно оказа натиск върху Нагелсман, който многократно беше казвал преди турнира, че целта е да спечели титлата.

Става въпрос само за отбора и успеха“, каза Нагелсман на пресконференция. „Да внесем на терена добрата атмосфера, която имаме като група. Не чувствам, че трябва да доказвам нещо друго, освен да помогна на играчите си и да ги подготвя за мача. Не мисля, че имам отговорност да се доказвам на някого“, добави той.

Нагелсман е начело от септември 2023 г. и участва в първото си Световно първенство. Той остави най-резултатния играч Дениз Ундав на пейката в началото на трите мача от груповата фаза, като нападателят е отбелязал три пъти и е направил две асистенции като резерва досега в този турнир.

Той е критикуван и у дома, че се придържа към определен състав, въпреки че някои играчи все още са извън форма, включително Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

Парагвай се класира като един от „осемте най-добри отбора, завършили на трето място в разширения турнир с 48 отбора, и е явният аутсайдер, влизащ в мача в понеделник.

Те са много неудобен противник, който ще ни затрудни“, каза Нагелсман. Той добави, че очакванията в Германия са отборът винаги да печели.

Винаги става въпрос за победа, когато говорим за националния отбор, опитваме да спечелим всеки мач. Начинът, по който се справяте с очакванията, е просто самочувствие, дайте на играчите добър план, за да се чувстват комфортно и да правят правилните неща на терена."

Ако спечелим, всичко е перфектно, ако загубим, всичко е боклук, така че трябва да спечелим“, каза той.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол #Юлиан Нагелсман

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