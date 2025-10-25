БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Юлия Шайб спечели първото състезание в алпийските ски за новия сезон в Световната купа

Чете се за: 02:35 мин.
Зимни
Австрийката постигна домашен триумф в Зьолден.

Юлия Шайб
Снимка: БТА
Австрийката Юлия Шайб даде старта на домашно парти, след като спечели гигантския слалом в Зьолден – първия старт от новия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини. На пистата Ретенбах представителката на домакините беше най-бърза в първия манш, изпреварвайки американката Паула Молтцан. След това запази самообладание, за да затвърди преднината си във втория, за радост на феновете.

Това беше първата победа на 27-годишната Шайб в Световната купа и тя стана първата австрийка, спечелила гигантски слалом за Световната купа от девет години. 31-годишната Молтцан почти падна във втория си манш, но се възстанови и задържа второто място, на 0.58 секунди зад победителката. Общото време на Шайб е 2:16.51 минути, макар във втората част да се нареди чак 13-а.

Швейцарката Лара Гут-Бехрами, караща в своята последна Световна купа в кариерата, остана на 3-ото място, на 1.11 секунди от победителката. Американката Микаела Шифрин не успя да добави към рекордните си 101 победи за Световната купа още една, но направи силно представяне. Тя беше на 6-о място в първия манш и в крайна сметка остана 4-а, на 1.42 от победителката.

"Чувствам се толкова добре. Знам, че имам още накъде да се подобрявам, но ето ме – 4-а днес. Миналата година не бях толкова щастлива с петото си място, но днес съм толкова развълнувана за началото на сезона“, каза 30-годишната състезателка, която ще се стреми да добави още отличия към двата си олимпийски златни медала в Кортина догодина.

Шайб изненада фаворитите преди състезанието в първото бягане с почти перфектна линия в стръмната средна част на трасето. Тя беше най-бърза след първия манш и 13-тото й време във втория беше напълно достатъчно за успех.

Следващият старт за жените е слалом в Леви, Финландия, на 15 ноември.

Утре започва сезонът и при мъжете. Първият старт е гигантски слалом в Зьолден.

