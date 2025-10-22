БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марта Басино се контузи и е под въпрос за Зимните олимпийските игри

Италианката получи фрактура на крака по време на тренировка преди началото на сезона за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Марта Басино
Снимка: БГНЕС
Марта Басино може да пропусне домашните за нея Зимни олимпийски игри догодина. Италианката получи фрактура на крака по време на тренировка преди началото на сезона за Световната купа по ски алпийски дисциплини. 29-годишната Басино се подготвяше във Вал Сеналес за откриващия гигантски слалом този уикенд в Зьолден (Австрия), когато падна на равен участък и контузи крака си.

"Тя веднага получи помощ от медицинските лица и беше откарана в болницата в Мерано, където рентгенова снимка разкри странична фрактура на тибиалното плато на левия й крак", се казва в изявление на Италианската федерация по зимни спортове.

"Марта в момента се подлага на допълнително контролно компютърно сканиране, за да се оцени допълнително степента на травмата, след което Медицинската комисия на федерацията, съгласувано със спортистката, ще реши как да се процедира", допълват от централата.

