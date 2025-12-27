Марко Шварц триумфира в супергигантския слалом в Ливиньо

Марко Шварц спечели супергигантския слалом за Световната купа в Ливиньо. За австриеца това е първа победа в дисциплината. Скиорът стигна до трети подиум за сезона, след като триумфира в Алта Бадия и стана втори в Зьолден.

В класирането на Световната купа Шварц в момента се намира на второто място зад Марко Одермат, изоставайки с 404 точки. Швейцарецът, първенец и в дисциплината супергигантски слалом с 275 точки, завърши на четвърто място днес.

"Усещах огромно напрежение, докато чаках останалите да завършат. Даже по-голямо от собственото ми спускане. Днес снегът бе по-особен и трябваше да бъдем изключително внимателни", заяви 30-годишният Шварц за ORF TV.

Състезанието бе особено и заради високото морско равнище на старта, което доведе до интересни резултати. Шварц бе с четвърти стартов номер и даде резултат 1:10.33 минути, което се оказа достатъчно за победата. Швейцарецът Алекси Моне завърши на втора позиция с 0.20 секунди пасив, а неговият сънародник Франьо фон Алмен остана трети с 0.25 изоставане. Одермат финишира четвърти на 0.29 секунди от първото място.

До този момент Шварц бе завършвал в Топ 10 на супергигантския слалом само три пъти и бе записал само един подиум с второ място в Зьолден през март 2023.