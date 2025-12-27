Юлия Шайб с първо място в гигантския слалом в Земеринг

Юлия Шайб финишира първа в гигантския слалом за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Земеринг. Австрийката записа втора поредна победа в дисциплината и се изкачи начело в класирането. Така Австрия записа двоен триумф, след като и Марко Шварц спечели супергигантския слалом в Ливиньо.

Шайб поведе в дисциплината с 88 точки пред Алис Робинсън, а швейцарката Камил Раст е с пасив от 139 на третото място. В генералното подреждане Шайб е шеста, а лидер е Микаела Шифрин със 114 точки пред Робинсън. Американката бе шеста днес.

"Харесва ми да карам у дома, това изкарва най-доброто от мен. Напрежението винаги съществува, но трябваше да натисна, да изстискам всичко от мен. Знаех колко е неравно, знаех колко е трудно, а долната част на трасето бе ключова. Хванах хубава линия и това ми помогна", каза тя след края на състезанието.

Олимпийската шампионка Сара Хектор водеше след първия манш, в който българската представителка Анина Цурбриген отпадна с последен резултат. Шведката бе с 0.02 секунди пред Шайб и 0.13 пред Лара Колтури, но всичко се промени следобед. Австрийката оглави класирането с пети резултат и общо 1:56.46 минути, а Колтури допусна грешка и не завърши. Това остави Хектор като единствена конкурентка на Шайб, но шведката записа 12-и резултат и завърши на трето място с 1:56.86 минути. Втора се нареди швейцарката Камил Раст с 0.26 секунди зад Шайб.

Преди състезанието в Земеринг първа в дисциплината с 12 точки пред Шайб бе Робинсън, но новозеландката отпадна в първия манш. Тя всъщност бе с първо време след преполовяването на трасето, но допусна грешка, загуби баланс и излезе от трасето на ляв завой.