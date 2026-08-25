Юлия Стаматова достигна четвъртфиналите при двойките в Брашов

Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната състезателка и партньорката ѝ Елена Стевич (Франция), поставени под номер 7 в основната схема, победиха Азия Скупа (Италия) и Димитра Георгакопулу (Гърция) с 6:2, 6:4 за 73 минути.

В първия сет българката и французойката започнаха с три поредни гейма, след което съперничките им намалиха до 3:2, но с нови три гейма подред двете поведоха в общия резултат. Във втората част двете поведоха с 3:0, но позволиха на Скупа и Георгакопулу да върнат ранния пробив и да изравнят до 4:4, но тогава Стаматова и Стевич осъществиха нов брейк и се класираха за четвъртфиналната фаза без допълнителни затруднения.

Там те ще се изправят срещу победителките от мача между двойките румънки Дария Йоана Пасторик/Алексия Траска и Кензи Ана Рабат/Анка Стефания Саучук.

Утре Юлия Стаматова ще стартира участието си и в надпреварата на сингъл като седма поставена срещу представителката на домакините Джорджия Андрея Крачун.