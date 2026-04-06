Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА

Александър Сираков прати мача в рулетката на дузпите, където националите ни успяха да елиминират съперника.
Националният отбор на България до 16 години записа драматична победа над Грузия във втората си среща от турнира за развитие на УЕФА на Националната футболна база в Бояна.
„Лъвчетата“ стигнаха до успеха след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 2:2. Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата още в 10-ата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка. Грузинците продължиха да бъдат опасни и в 31-ата минута бяха близо до второ попадение, но отлична намеса на българския вратар запази минималната разлика. Все пак, в 43-ата минута грузинциете удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 2:0.
След почивката селекционерът Светослав Петров предприе промени, които дадоха бърз ефект. Още в 47-ата минута Александър Сираков намали резултата и върна надеждите на българския тим. До края на срещата нашите момчета наложиха сериозен натиск и в добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки развоя на мача в изпълнение на дузпи.
При наказателните удари българските футболисти реализираха всичките си пет изпълнения. Грешка на грузинския вратар при четвъртата дузпа се оказа решаваща и донесе победата на България с 5:3.
В събота тимът ни стартира по отличен начин в турнира, като се наложи с 1:0 над състава на Косово.
Единственото попадение тогава реализира Петър Петров в 86-ата минута.
Следващото предизвикателство пред националите е двубой срещу Южна Африка. Срещата ще се проведе на 8 април (сряда) от 15:00 ч. отново на терените на Националнат футболна база.