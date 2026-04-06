Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА

Националният отбор на България до 16 години записа драматична победа над Грузия във втората си среща от турнира за развитие на УЕФА на Националната футболна база в Бояна.

„Лъвчетата“ стигнаха до успеха след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 2:2. Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата още в 10-ата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка. Грузинците продължиха да бъдат опасни и в 31-ата минута бяха близо до второ попадение, но отлична намеса на българския вратар запази минималната разлика. Все пак, в 43-ата минута грузинциете удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 2:0.

След почивката селекционерът Светослав Петров предприе промени, които дадоха бърз ефект. Още в 47-ата минута Александър Сираков намали резултата и върна надеждите на българския тим. До края на срещата нашите момчета наложиха сериозен натиск и в добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки развоя на мача в изпълнение на дузпи.

При наказателните удари българските футболисти реализираха всичките си пет изпълнения. Грешка на грузинския вратар при четвъртата дузпа се оказа решаваща и донесе победата на България с 5:3.

В събота тимът ни стартира по отличен начин в турнира, като се наложи с 1:0 над състава на Косово.

Единственото попадение тогава реализира Петър Петров в 86-ата минута.

Следващото предизвикателство пред националите е двубой срещу Южна Африка. Срещата ще се проведе на 8 април (сряда) от 15:00 ч. отново на терените на Националнат футболна база.