БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Легендата на Бундестима настоя за сериозни последствия след загубата от Парагвай, докато Руди Фьолер защити Юлиан Нагелсман

Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ
Слушай новината

Легендата на германския футбол Юрген Клинсман реагира остро след сензационното отпадане на Германия от Парагвай на световното първенство. Бундестимът напусна турнира след изпълнение на дузпи, а световният шампион от 1990 година определи поражението като „позор“ и „катастрофа“.

"Начинът, по който отпаднахме тази вечер, е опустошителен, позорен и нещо, което абсолютно никой не очакваше. Отговорността е на всички – от треньорския щаб до федерацията и всеки един играч от този състав. Всички имат принос към тази катастрофа. Всичко, отгоре до долу, трябва да бъде поставено под въпрос и обсъдено. Разбира се, ще има последствия, каквито и да бъдат те“, заяви Клинсман пред ESPN.

Бившият нападател смята, че проблемите в германския футбол са много по-дълбоки и не се изчерпват само с един загубен мач. Според него отборът не е бил подготвен да контролира двубоя срещу Парагвай в продължение на 120 минути.

"Това е огромно разочарование. Отборът не беше готов да поеме контрола за целия мач. Липсваха енергия, решителност и достатъчно агресия срещу един много силен парагвайски състав“, добави той.

Въпреки критиките спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер защити селекционера Юлиан Нагелсман.

"Всички знаят какво мисля за Юлиан. Той е треньор от най-висока класа. Убеден съм, че вероятно е правилният човек да продължи. Той е боец. Ще седнем и ще разговаряме в следващите ден-два, след което ще видим какво следва“, коментира Фьолер.

Отпадането от Парагвай поставя Германия пред поредна равносметка след ново разочароващо представяне на голям международен форум.

#Мондиал 2026 #Юрген Клинсман

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
4
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
5
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
6
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Мондиал 2026

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Лотар Матеус призова за оставката на селекционера на Германия Юлиан Нагелсман Лотар Матеус призова за оставката на селекционера на Германия Юлиан Нагелсман
Чете се за: 02:47 мин.
Жоао Феликс: На световното първенство пристигнах с най-голямото самочувствие в кариерата си Жоао Феликс: На световното първенство пристигнах с най-голямото самочувствие в кариерата си
Чете се за: 02:50 мин.
Ян Диоманде: Нямам интернет и социални мрежи, агентът ми се занимава с трансферите Ян Диоманде: Нямам интернет и социални мрежи, агентът ми се занимава с трансферите
Чете се за: 02:57 мин.
Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026 Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026
Чете се за: 02:42 мин.
Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ