Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ

Легендата на германския футбол Юрген Клинсман реагира остро след сензационното отпадане на Германия от Парагвай на световното първенство. Бундестимът напусна турнира след изпълнение на дузпи, а световният шампион от 1990 година определи поражението като „позор“ и „катастрофа“.

"Начинът, по който отпаднахме тази вечер, е опустошителен, позорен и нещо, което абсолютно никой не очакваше. Отговорността е на всички – от треньорския щаб до федерацията и всеки един играч от този състав. Всички имат принос към тази катастрофа. Всичко, отгоре до долу, трябва да бъде поставено под въпрос и обсъдено. Разбира се, ще има последствия, каквито и да бъдат те“, заяви Клинсман пред ESPN.

Бившият нападател смята, че проблемите в германския футбол са много по-дълбоки и не се изчерпват само с един загубен мач. Според него отборът не е бил подготвен да контролира двубоя срещу Парагвай в продължение на 120 минути.

"Това е огромно разочарование. Отборът не беше готов да поеме контрола за целия мач. Липсваха енергия, решителност и достатъчно агресия срещу един много силен парагвайски състав“, добави той.

Въпреки критиките спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер защити селекционера Юлиан Нагелсман.

"Всички знаят какво мисля за Юлиан. Той е треньор от най-висока класа. Убеден съм, че вероятно е правилният човек да продължи. Той е боец. Ще седнем и ще разговаряме в следващите ден-два, след което ще видим какво следва“, коментира Фьолер.

Отпадането от Парагвай поставя Германия пред поредна равносметка след ново разочароващо представяне на голям международен форум.