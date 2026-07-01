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Юрген Клоп е готов да поеме Германия след провала на Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
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Бившият мениджър на Ливърпул е сочен за фаворит за наследник на Юлиан Нагелсман, но засега отказва да коментира евентуално завръщане към треньорската професия

юрген клоп готов поеме германия провала мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Юрген Клоп е готов да се завърне към треньорската професия и да поеме националния отбор на Германия след разочароващото представяне на Бундестима на световното първенство през 2026 година, твърди британският Telegraph. Името на бившия мениджър на Ливърпул все по-често се спряга като най-сериозния кандидат за поста на Юлиан Нагелсман, чийто бъдеще остава неясно след шокиращото отпадане от Парагвай.

Германия пристигна на Мондиала като един от фаворитите за титлата, но приключи участието си още в 1/16-финалите след поражение с дузпи от южноамериканците. Това беше първата загуба на Бундестима след изпълнение на наказателни удари на световни финали и предизвика сериозни критики към работата на Нагелсман и ръководството на Германския футболен съюз.

Според информацията Клоп отдавна е мечтаният избор на германските привърженици, а една от последните му големи цели в кариерата е да води национален отбор на световно първенство. Именно Мондиал 2030 се разглежда като най-вероятната дългосрочна цел пред 59-годишния специалист, като домакинството на Евро 2028 във Великобритания и Ирландия също би представлявало сериозен стимул за него.

В момента Клоп заема поста ръководител на глобалните футболни операции в компанията „Ред Бул“ и не проявява желание да се завърне към ежедневната работа в клубния футбол. Според публикацията евентуално назначение начело на Германия би било възможно при по-гъвкави условия, които да му позволят да съчетава ангажиментите си.

По време на Мондиал 2026 Клоп работи като телевизионен анализатор за MagentaTV и беше попитан дали би приел да наследи Нагелсман. Германецът предпочете да не спекулира с подобен сценарий.

"Не съм мислил по този въпрос. Разбирам, че когато се обсъжда постът на националния селекционер, моето име неизбежно се споменава. Но сега не е моментът да говорим за това. Няма какво да кажа. Имам работа, която много харесвам. Доколкото знам, тя съвсем не е почасова“, коментира Клоп.

Въпреки сдържаната му позиция, германските медии продължават да определят бившия наставник на Ливърпул като основния фаворит да поведе Бундестима, ако Германският футболен съюз реши да направи треньорска промяна след провала на Световното първенство.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол # Юрген Клоп

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