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Юри Тилеманс е пред трансфер в Манчестър Юнайтед

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Спорт
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„Червените дяволи“ активират откупната клауза в договора му с Астън Вила.

астън вила обяви трансфера белгийския национал юри тилеманс
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед подписа с полузащитника на Астън Вила и Белгия Юри Тилеманс, според журналиста Фабрицио Романо. Астън Вила се разделили с 29-годишния футболист, тъй като планира да завърши трансфера на нападателя на Фрайбург и Швейцария Жоан Манзамби през следващите дни.

Манчестър Юнайтед е активирал опцията за откупуване на играча за 41 милиона евро. „Червените дяволи“ също така са се споразумели за лични условия с белгиеца.

Тилеманс се присъедини към Астън Вила на 1 юли 2023 г. Той отбеляза два гола и направи седем асистенции в 35 мача през сезон 2025/26. Настоящият договор на полузащитника е до 30 юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява играча на 30 милиона евро.

През сезон 2025/26 Манчестър Юнайтед спечели 71 точки и завърши трети в таблицата на Висшата лига. Астън Вила завърши четвърти с 65 пункта.

#Юри Тилеманс #Манчестър Юнайтед

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