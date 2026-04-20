Ювентус победи Болоня и се утвърди в Топ 4 в Серия А

Ювентус победи Болоня с 2:0 у дома и записа ключов успех в битката за класиране в Шампионската лига през следващия сезон.

Торинският гранд се възползва от грешните стъпки на конкурентите Комо и Рома и се утвърди на 4-ото място с актив от 63 точки. Юве има пет повече от Комо и Рома, и е само на 3 точки зад Милан и Наполи. Болоня заема 8-ата позиция с 48 точки.

Ювентус поведе още във 2-рата минута с гол на Джонатан Дейвид, който засече с глава центриране от Пиер Калюлю.

Влезлият като резерва Кефрен Тюрам добави втори гол в 57-ата минута. Французинът се разписа с глава след центриране на Уестън МакКени.

Болоня имаше ситуация да намали, но топката срещна гредата след удар на Джонатан Роу.