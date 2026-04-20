ЦИК с междинни резултати при 91,68% обработени протоколи:...
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Пеп Гуардиола след победата над Арсенал: Този мач ни даде надежда, но реалността е кой е на върха, а ние не сме

Спорт
Манчестър Сити победи лидера във Висшата лига Арсенал с 2:1.

Хосеп Пеп Гуардиола
Снимка: БГНЕС
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че победата над лидера във Висшата лига Арсенал с 2:1 дава надежда на неговия отбор, че може да се пребори за титлата.

Ерлинг Холанд вкара победния гол през второто полувреме за победа, която намали разликата на върха на таблицата до три точки, като Сити има и мач по-малко.

Гуардиола, който беше силно развълнуван през цялата вечер, се пошегува, когато го попитаха дали му е харесал мача.

„Наслаждавам се, не мисля, че е правилната дума. Всичко е наред. Надежда, този мач ни даде надежда. Това е всичко", каза испанецът.

"Казах на момчетата след мача: насладете се на момента, но не губете фокус в момента. Ние сме там, но реалността е кой е на върха на лигата? Ние не сме“, заяви Гуардиола и добави:

„Коя голова разлика (ако двата отбора завършат с равен брой точки) е по-добра? Тяхната. Но разбира се, имаме надежда, все още да удължим шанса си да се борим и да оцелеем.“

Той описа тежкия мач в неделя като достоен за надпреварата за титлата, хвалейки устойчивостта и физическото предимство на Арсенал:

„Хората казват, че нямат инерция. Когато ги видите да играят и да се състезават в единоборства, дълги топки, втори топки и статични положения, те са изключителен отбор. В противен случай не можеш да си на върха на лигата през целия сезон.“

Мениджърът на Сити нарече сблъсъка „най-добрата реклама в световен мащаб и за Англия“.

Ерлинг Холанд не скри радостта си след победата.

„Мисля, че винаги е така, много борба. От другите зависи да решат дали съм спечелил тази битка или не. Аз вкарах гола, така че спечелих битката в този момент. Беше решително и ние спечелихме“, каза 25-годишният норвежец.

Гуардиола поздрави капитана Бернардо Силва, който ще напусне в края на сезона след девет години в Сити:

„Ако говоря много, ще плача. Затова просто казвам благодаря от дълбините на сърцето си. Когато пишем легенда, това трябва да е с главни букви. Той е специален, специален играч."

Сити ще се изравни по точки с Арсенал и ще ги измести от върха на таблицата с победа над 19-ия Бърнли в сряда.

Манчестър Сити обезвери Арсенал и погледна смело към върха
#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Сити #Пеп Гуардиола

